'Arkadaş kurbanı' Yasemin Allen, Bebek’te trafik denetlemesine takıldı: 314 lira ceza kesildi

Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Allen, seyir halindeyken trafik denetlemesine takıldı. Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının olduğunu söyledi.

Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Allen, seyir halindeyken trafik denetlemesine takıldı. Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının olduğunu söyledi.

Cezadan kurtulamayan Allen, "Arkadaşım yurt dışında, onun arabası bende kaldı. Bilmiyordum muayenesi olmadığını. Ceza yedim üzgünüm, ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi.