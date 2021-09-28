Haberler Magazin Videoları Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla sınırları zorladı! İddialı paylaşımlar sosyal medya ikiye böldü

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla sınırları zorladı! İddialı paylaşımlar sosyal medya ikiye böldü

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla sınırları zorladı! İddialı paylaşımlar sosyal medya ikiye böldü
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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli mayosuyla paylaştı! Yer yerinden oynadı! Geçen sezon veda ettiği Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncu, ayna karşısında çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı mayosuyla boy gösteren Geyik'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...


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