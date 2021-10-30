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Arka Sokaklar 602. Bölüm Fragmanı: Cinsel istismar ve darpla suçlanan Cemal sorguya alınır

Arka Sokaklar 602. Bölüm Fragmanı: Cinsel istismar ve darpla suçlanan Cemal sorguya alınır
30.10.2021 00:46 - Son Güncelleme: 30.10.2021 00:49
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Arka Sokaklar 602. bölüm fragmanı izle! Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 601. bölümüyle nefes kesti. Merakla beklenen 602. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Cinsel istismar ve darpla suçlanan Cemal sorguya alınır. Herkes oldukça şaşkındır. Ancak Cemal'in suçlu olduğuna dair deliller de ortaya çıkmıştır. Ezgi bu durum karşısında yıkılır. Cemal'e suçlu olmadığını söylemesini ister. Rıza Baba ise ne olursa olsun suçlunun hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getirir. İşte aksiyon dolu yeni bölümün fragmanı…

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