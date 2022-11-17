Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Arda Türkmen baba oldu! Ünlü şef Arda Türkmen, geçen sene Nisan ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin, geçen aylarda ise bebek bekledikleri ortaya çıktı. Doğuma haftalar kala yayınladıkları pozlarla adlarından söz ettiren ikiliden müjdeli haber geldi. Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, Ada adını verdikleri kızlarına kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Arda Türkmen ise eşi ve minik kızıyla verdiği pozu "Biz bugün 3 olduk" notuyla yayınladı. İşte Arda Türkmen'in o paylaşımı...