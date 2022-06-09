Arda Turan ile Özlem-Berkay Şahin çiftinin olaylı gecesini Burak Yılmaz anlattı: "Biri silahımı getirin dedi"

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti.

Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.

BURAK YILMAZ OLAYI ANLATTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Arda Turan'ın tanığı Burak Yılmaz'ın celse arası verilen ifadesi okundu. Burak Yılmaz, olay tarihinde Arda turan ile gece kulübünde eğlendiğinden bahsederek ''Özlem Hanım ile Arda'nın arasında geçen diyaloga şahit olmadım. Arda ve Berkay arasında 2-3 saniyelik konuşma geçti ancak uzakta olduğum için duymadım. Bir anda arbede oldu Berkay'ın burnu kanadı. Berkay'a yardımcı olarak dışarı çıkardım. '' dedi.

''ANORMALLİK GÖRMEDİM'

İfadesine devam eden ünlü futbolcu içeriğe korumaların girdiğini belirterek ''Birisi ''Silahımı getirin'' dedi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonrasında Arda'yı alıp oradan çıktım'' dedi. Arda Turan'ın avukatı Burak Yılmaz'a ''Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik rahatsızlık verici taciz olayı yaşansaydı görebilir miydin?" sorusunu sordu. Yılmaz, ''Arda mekana benden 15 dakika sonra geldi yarım saat sonra da Berkay Arda'nın yanına geldi ve arbede yaşandı. Herhangi bir fiziki ve psikolojik anormallik görmedim'' dedi.

ASİSTAN TANIK OLARAK DİNLENDİ: ''BURNU KANIYORDU''

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Şarkıcı Berkay'ın asistanı Onur Ürkmez tanık olarak dinlendi. Sabah'ta yer alan haber göre, Ürkmez, olayın yaşandığı gece kulübünde olduğunu belirterek ''Gece kulübü İki bölümden oluşuyordu. Sabaha karşıydı, Özlem hanım iç tarafta Berkay Bey dış taraftaydı. Özlem Hanım, Berkay Bey'in yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Çıkacaklarını düşündüm birbiriyle konuştuklarını görünce aracı çıkarmadım. Berkay Bey sonrasında içeri girdi ve dışarı çıkarken elindeki bardağı yere fırlattı. Burnu kanıyordu. Özlem Hanım içerde kaldı onu içeriden çıkarıp taksiyle eve gönderdim sonrasında hastaneye gittik. Kavga anını görmedim'' dedi.



İFADEYİ KABUL ETMEDİLER

Özlem Şahin'in avukatı celse arasında ifade veren Burak Yılmaz'ın ifadesine karşı savunmasında "Burak Yılmaz, Arda Turan'ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir. Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz. Burak Yılmaz arkadaşı Arda Turan'ın yanından hiç ayrılmadığını ve Özlem Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir. Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur. Burak Yılmaz'ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz'' diyerek Özlem şahin ve Arda Turan'ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.



ERTELENDİ

Mahkeme, Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine, tanık beyanlarına karşılık son savunmalarını hazırlanması için taraf avukatlarına süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla "Cinsel taciz" yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.