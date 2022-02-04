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Arda Kural’dan çok konuşulacak açıklamalar: ‘Savaşı kazandım geri dönüyorum’

Arda Kural’dan çok konuşulacak açıklamalar: ‘Savaşı kazandım geri dönüyorum’
04.02.2022 17:52

OTOMATİK OYNAT

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Bir dönem Leonardo DiCaprio'ya benzetilen Arda Kural'ın son hali merak ediliyordu, yeni mesleği ile ortaya çıktı. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galasında kameralara takılan yakışıklı oyuncu dikkat çeken açıklamalarad bulundu. Kural, "Geçmişte bana herkes tavır almıştı birden bire, o dönem birlikte çalıştığımız yapımcı Mustafa Altıoklar nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." dedi.

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