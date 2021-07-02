Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' ifşası! Çukur bitmedi gümbür gümbür geri geliyor

Çukur bitmedi gümbür gümbür geri geliyor Yamaç ifşa etti! Aras Bulut İynemli müjdeli haberi verdi Çukurcular havalara uçtu... Çukur 4. sezonun ardından geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekranlara veda etti. Dört sezon boyunca izleyenlerin gönlünde taht kuran Çukur dizisinin ardından Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı. Başarılı oyuncu bir süredir izleyenlerin de gündeminde yer alan Çukur'un geri döneceği sinyalini verdi.

Yayın hayatına devam ettiği dönemde milyonları etkisi altına alan Çukur dizisinin senaristi olan Gökhan Horzum, çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

Televizyon dünyasına damgasını vuran dizi hakkında "Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Bir kalp krizi, iki tıkalı damar, iki anjiyo, üç stent, bir ağır bronşit, bir covid, bir majör depresyon, uyku sorunları, tatilsiz çalışma, üç kere ağır bloke olup ne yazacağını bilememek" ifadelerini kullanan Horzum, Çukur'u yazarken çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Show TV ekranlarının en sevilen yapımlarından Çukur'un senaryosunu yazdığı sırada bazen "Heyecanı Yok" şarkısını sokaklarda bağıra çağıra söylediğini anlatan Horzum, kısa süre önce Aras Bulut İynemli'ye teşekkür etmişti. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ise son açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncunun Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum adına yaptığı paylaşım çok konuşuldu ve büyük beğeni topladı.

Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkese böyle ekip, böyle hikâye nasip olmaz diye var olduk içinde…

O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim Gökhan Horzum. Duygularımı söze dökmekte o kadar zorlanıyorum ki keşke biraz bir şey öğretseydin, kalbim yerinden çıkacak ne yazacağım diye, Ya Sidi dinliyorum; Bu kadar oluyor."

Yamaç karakterini canlandıran başarılı oyuncu, "Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? ????????(yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatacağım? ) -belgesel mi var ? Obaaaaa..... Şükürler olsun" sözlerini kullanarak dizinin yeniden ekranlara geleceği müjdesini paylaştı.

Bu açıklama Çukur hayranlarını heyecanlandırdı.