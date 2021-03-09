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Aracında uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar’dan açıklama geldi

Aracında uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar’dan açıklama geldi
09.03.2021 17:37
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Ayşegül Çınar, olaydan sonra avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayla ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edilerek, "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir." dedi


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