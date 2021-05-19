Haberler Video Magazin Videoları Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
19.05.2021 19:13
Ana Sayfa 03:31
Çekirgeyi saldım çayıra...
Ana Sayfa 00:39
Mersin Silifke'de şoke eden...
Ana Sayfa 11:15
İstanbul Boğazı siyah beyaz!
Ana Sayfa 27:40
Başkan Erdoğan'dan 84 Milyon'a...
Ana Sayfa 01:04
Mardin merkezli 10 ilde PKK...
Ana Sayfa 01:01
Liselilerde sınıfta kalma...
Ana Sayfa 02:26
Adana Büyükşehir...
Ana Sayfa 02:03
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs...
Ana Sayfa 01:04
MSB'den 19 Mayıs için özel...
Ana Sayfa 03:40
Bakan duyurdu: 104 projeye 73...
Ana Sayfa 00:36
AK Parti'den ABD'ye sert tepki
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji İstanbul için...

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.


OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞARKILARI

Gel Yanıma Gel
Kibar Kız
Ayaş Yolları
Dursun
Tik Tak
Kaynana
Tak Zilleri
Hanımefendi Mi Oldun?
Arabistan Kızları
Akşamcı

Baldız
Alemci
Çık Ortaya Gel
Tırı Vırı
Sakın
Gıdı Gıdı Hatçam
Otuz Beşlik Rakı
Çok Yalvardım Sana
Unutma Dostum
Dilber
Çekirge
Yersen
Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)

Magazin Videoları