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Amber Heard Johnny Deep davasında skandal görüntü! Amber Heard duruşma salonunda enselendi! Kokain mi çekiyor?

Amber Heard Johnny Deep davasında skandal görüntü! Amber Heard duruşma salonunda enselendi! Kokain mi çekiyor?
06.05.2022 13:50

OTOMATİK OYNAT

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Johnny Depp için 'cinsel organımda arıyordu' demişti... Johnny Depp ile Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakıyor. Alkol şişesi ile cinsel tacizden tutun üçlü ilişkiye kadar her detayın konuşulduğu davada şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı. Amber Heard'ın peçete ile yaptığı hareket, "Mahkeme salonunda kokain çekiyor" iddialarını beraberinde getirdi. İşte o görüntü.

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