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Alzheimer olduğu söylenmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan iddialara yanıt geldi

Alzheimer olduğu söylenmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan iddialara yanıt geldi
18.03.2022 20:35

OTOMATİK OYNAT

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Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili ortaya atılan bir iddia hayranlarını korkutmuştu. Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. Abacı cephesinden söz konusu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti. "Alzheimer oldu" iddialarıyla sevenlerini korkutan usta sanatçının sosyal medyada yayınlanan bir videosu gündem oldu. Söz konusu videonun yeni olup olmadığını merak konusu olurken Abacı, güler yüzü ve güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Muazzez Abacı'nın son hali...

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