Alyanslar çıktı! İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor! Çok çabalamışlardı ama olmadı. İbrahim Çelikkol'un ve eşi Mihre Çelikkol'un geçen haziranda aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Mutlu Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. 12 Haziran'dan bu yana ayrı olan ve alyansları çıkaran çift, yakın arkadaşlarına boşanacaklarını doğruladı. İddialar karşısında ilk açıklama Mihre Çelikkol'dan geldi, İbrahim Çelikkol'un eşi boşanma iddiasına bakın nasıl yanıt verdi.