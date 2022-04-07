Altan Gördüm’ün kızını gören şaştı kaldı! Meğer annesi Vahide Perçin ile aynı dizide oynamış...

Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çolak Ağa karakterini canlandıran Altan Gördüm'ün hayatı merak konusu oldu. Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Altan Gördüm'ün özellikle ailesi merak edildi. Altan Gördüm'ün bir dönem Çukurova'da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Altan Gördüm'ün anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan güzeller güzeli kızı...