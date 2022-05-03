Alperen Duymaz’ın gizlice evlendiği öğretmen eşine bakın hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı Funda Eryiğit’in biricik partneri meğer...

Kadrosunda Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran Alperen Duymaz, projesi biter bitmez bir yenisine başladı ve dijital platformda 'Erkek Severse' dizisiyle seyirci karşısına çıktı. Şimdilerde 'Kül' adlı yeni filminde yer alacak olan Duymaz'ın partneri belli de oldu. Funda Eryiğit projeyle el sıkışması üzerine her iki ünlü isim de gündem olup hayatları araştırılmaya başlandı. Alperen Duymaz hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun gizlice nikah masasına oturduğu öğretmen eşini görünce ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı. İşte Alperen Duymaz'ın güzeller güzeli eşi...