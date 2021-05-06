RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Almeda Abazi’nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Hayranlarından ‘’Kardeşi değil ikizi gibi’’ yorumu…

Almeda Abazi’nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Hayranlarından ‘’Kardeşi değil ikizi gibi’’ yorumu…

Almeda Abazi’nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Hayranlarından ‘’Kardeşi değil ikizi gibi’’ yorumu…
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Tolgahan Sayışman'ın baldızına bakın! Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi, ilk çocuğu Efehan'ı 2019'da kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeği için gün saymaya başlayan Almeda Abazi, annesi ve kardeşiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Karnı burnunda verdiği pozla beğeni toplayan ünlü modelin kız kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Kardeşi değil ikizi gibi" yorumunda bulundu. İşte Almeda Abazi'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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