Haberler Video Magazin Videoları <a href="/index/alisan?type=2" class="">Alişan</a>'ın kardeşi <a href="/index/selcuk-tektas?type=2" class="">Selçuk Tektaş</a> sanat camiasını yasa boğdu! Alişan acı haberi böyle duyurdu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sanat camiasını yasa boğdu! Alişan acı haberi böyle duyurdu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sanat camiasını yasa boğdu! Alişan acı haberi böyle duyurdu
21.07.2021 12:14
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Alişan ve ailesinin umutla iyi haberler beklediği Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi... Ünlü şarkıcı Alişan'ın 4 haftadır koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Daha önce Selçuk Tektaş için bol bol dua isteyen Alişan ve Buse Varol acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu. Başta Demet Akalın, Ceylan, Mehmet Ali Erbil olmak üzere, Tektaş ailesine taziye mesajları yağdı.


Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 41 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

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