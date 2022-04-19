Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt! "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti...

"Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" demişti... Alişan'dan oğlu Burak'ın 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere yanıt geldi.

Alişan son olarak 2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL ödemesiyle gündem olmuştu. Ekonominin durumunu hatırlatarak "3 çocuk 3 dadı şimdilik düşünmüyoruz" demişti.

Alişan bu açıklamasından sonra şimdi de paylaşımıyla gündeme geldi. Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Alişan o anları "Survivor'ı masaj yaptırmadan izleyemez" notuyla paylaşınca gündem oldu. Alişan gelen yorumlardan sonra hemen 2. Sayfa'ya açıklama yaparak "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" dedi.

Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi.

Alişan 3. çocuk hakkında geçtiğimiz ay çok net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi. Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

TEK DADI İÇİN 20 BİN TL

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.