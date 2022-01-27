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Alişan’dan İzzet Yıldızhan sözleri: ‘’Külah varsa ona anlatsın’’

Alişan’dan İzzet Yıldızhan sözleri: ‘’Külah varsa ona anlatsın’’
27.01.2022 17:53

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Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı Alişan, bir meslektaşının kendisini oldukça üzdüğünü ifade etmiş ve o ismi hayatından sildiğini açıklamıştı. Konuda bahsi geçen meslektaşın İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkınca Yıldızhan'dan yanıt gecikmemişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, "Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum, bıktım bu konulardan gerçekten" diyerek cevaplamak istemedi. Ünlü türkücü, daha sonra muhabirlerin "İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti" sözlerini hatırlatması üzerine, "Külah varsa ona anlatsın" şeklinde konuştu.

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