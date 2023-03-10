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Alişan'dan duygusal paylaşım! İlk konuşması, ilk adımı dün gibi aklımda...

Alişan'dan duygusal paylaşım! İlk konuşması, ilk adımı dün gibi aklımda...
10.03.2023 01:02 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:14

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Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü türkücü, Covid-19 nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın büyük kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "13 yıl önce bugün askerdeydim" deyip Eyşan'ın doğduğu günü anlatan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Eyşan'ın son hali beğeni toplarken kuzeninin doğum gününü kutlayan Eliz'in sevimli halleri Instagram'a damga vurdu. Öte yandan Eyşan'a ilk yorum Alişan'ın sıkı dostu Çağla Şıkel'den geldi.

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