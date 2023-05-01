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Alişan, ‘yeğenlerine 30 milyonluk ev aldı’ iddialarını yalanladı!

Alişan, ‘yeğenlerine 30 milyonluk ev aldı’ iddialarını yalanladı!
01.05.2023 12:04

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Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, Selçuk Tektaş'ın iki kızına ve eşi Merve Tekraş'a sahip çıkmış, yeğenleriyle sık sık kameralara yansımıştı. Ailenin her ihtiyacıyla yakından ilgilenen Alişan'ın, son olarak yeğenlerine büyük bir jest yaptığı iddia edildi. İddiaya göre; Alişan değerinin 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptı ve yengesine 2 milyon TL değerinde otomobil aldı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından Alişan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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