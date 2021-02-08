Haberler Video Magazin Videoları Alişan ve eşi Buse Varol'un en özel anı! Artık 4 kişi olan Tektaş ailesi minik Eliz'e işte böyle kavuştu...

Alişan ve eşi Buse Varol'un en özel anı! Artık 4 kişi olan Tektaş ailesi minik Eliz'e işte böyle kavuştu...

Alişan ve eşi Buse Varol'un en özel anı! Artık 4 kişi olan Tektaş ailesi minik Eliz'e işte böyle kavuştu...
08.02.2021 13:53
Ana Sayfa 00:36
Alişan ve eşi Buse Varol'un en...
Ana Sayfa 00:24
Skandal ünlü bir market...
Ana Sayfa 03:04
İstanbul'a şiddetli kar yağışı...
Ana Sayfa 00:32
Hülya Avşar'dan kızı Zehra'ya...
Ana Sayfa 02:02
Hamile kedi köpek sürüsü...
Ana Sayfa 00:45
20 yaşındaki Youtuber şaka...
Ana Sayfa 00:15
Mide ameliyatının 2'nci...
Ana Sayfa 03:20
Tehdit edilen Müge Anlı: Ben...
Ana Sayfa 02:15
Aşılamada liderlere ikinci...
Ana Sayfa 00:55
Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli...
Ana Sayfa 01:10
Dolar kaç TL? 8 Şubat...
Ana Sayfa 01:07
MHP'li isme alçak saldırı!

Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz cumartesi günü kızları Eliz'i kucağına aldı. 2019'un şubat ayında Burak'ı dünyaya getiren Buse Varol, Instagram'dan doğum fotoğraflarını ve sonrasını paylaştı. Artık 4 kişilik bir aile olan Tektaş'ların yeni üyesi Eliz'e kavuşma anı sosyal medyada gündem oldu. Alişan'ın oğlu Burak'ın kardeşi Eliz'le tanıştığı anlar ise herkesi gülümsetti. Eliz isminin anlamı nedir? İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı...


Magazin Videoları