Alişan ve eşi Buse Varol'un en özel anı! Artık 4 kişi olan Tektaş ailesi minik Eliz'e işte böyle kavuştu...

Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz cumartesi günü kızları Eliz'i kucağına aldı. 2019'un şubat ayında Burak'ı dünyaya getiren Buse Varol, Instagram'dan doğum fotoğraflarını ve sonrasını paylaştı. Artık 4 kişilik bir aile olan Tektaş'ların yeni üyesi Eliz'e kavuşma anı sosyal medyada gündem oldu. Alişan'ın oğlu Burak'ın kardeşi Eliz'le tanıştığı anlar ise herkesi gülümsetti. Eliz isminin anlamı nedir? İşte Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı...