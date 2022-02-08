Alişan ve Buse Varol çiftinden peş peşe ‘’ayrılık’’ açıklaması

Mayıs 2018'de görkemli bir törenle dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol, 2019 senesinde oğulları Burak'ı kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu ilk kez tatmıştı. Geçen yıl ise kızları Eliz'e kavuşan çift, son günlerde çıkan haberlerle hayranlarını üzdü. 1 yaşına basan kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ikilinin boşanacakları iddia edildi. Alişan'ın annesinin evinde düzenlenen kutlama için 'Kimse beni çağırmadı' ifadelerini kullanan Varol'un açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. Varol'un açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Alişan da suskunluğunu bozdu. Kısa ve net konuşan Alişan konuyla ilgili bakın neler söyledi...