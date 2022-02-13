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Alişan oğlu Burak’ın doğum gününe özel paylaşım!

Alişan oğlu Burak’ın doğum gününe özel paylaşım!
13.02.2022 00:13 - Son Güncelleme: 13.02.2022 00:16

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2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan, bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan çift, kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamalarıyla kafalarda soru işareti bırakmıştı. İkilinin sosyal medya paylaşımları ise boşanma iddiaları güçlendirmişti. Alişan bu kez oğlu Burak'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile oğlu Burak'ın bir videosunu yayınlayan Alişan, paylaşıma düştüğü notla adeta içini döktü. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

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