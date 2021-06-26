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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! “Durumu çok kritik, dua istiyoruz”
26.06.2021 10:01
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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunu açıkladı yengesi gözyaşlarına boğuldu! Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün kardeşinden gelen haberle yıkıldı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin durumu ciddiyetini korurken ailenin hastane önündeki bekleyişi devam ediyor. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalıştı. İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...


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