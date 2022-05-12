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Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi! Buse Varol...

Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi! Buse Varol...
12.05.2022 13:39

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Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi! Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, Instagram'dan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı. Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözünden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Gerilimin artmasıyla iki elti arasında yaşananlar sosyal medyada da apaçık görüldü.

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