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Alişan ‘delirtiyo’ deyip paylaştı! Minik kızı Eliz annesini böyle yere yığdı…

Alişan ‘delirtiyo’ deyip paylaştı! Minik kızı Eliz annesini böyle yere yığdı…
03.01.2023 09:11

OTOMATİK OYNAT

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Rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol'un Burak adını verdikleri ilk çocukları 2019 yılında dünyaya geldi. Ünlü çift, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikiliden Alişan, son yayınladığı görüntülerle gündem oldu. Ünlü çiftin ev halleri sosyal medyaya damga vururken Buse Varol'un görüntülerde kendisini yere atması ve paylaşıma yaptığı "Kocam elden gidiyor" şeklindeki yorum dikkat çekti. Öte yandan ünlü çiftin minik kızları Eliz sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...

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