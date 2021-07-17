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Alina Boz’dan tatil paylaşımları! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…

Alina Boz’dan tatil paylaşımları! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…
17.07.2021 19:16
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Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine can veren oyuncu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sevgilisi Mithat Can Özer ile sezonu Bodrum'da açan Boz, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, denizde verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Tatil pozlarını peş peşe yayınlayan Boz, duru güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Alina Boz'un o paylaşımı...


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