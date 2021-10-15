Alina Boz'dan cesur paylaşım! Güzelliği ile kendine hayran bıraktı

Son olarak atv'nin sevilen dizisi Maraşlı ile izleyiciyle buluşan Alina Boz, canlandırdığı Mahur karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son videoyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, söz konusu videoda sıfır makyaj objektif karşısına geçerek adeta cesaretini konuşturdu. Boz'un filtresiz ve photoshopsuz yayınladığı videoda spor yaptığı anlarda dikkat çekti. Ünlü oyuncu, fit haliyle takipçisinden tam not aldı. İşte Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...