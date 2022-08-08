Algı Eke'den spor paylaşımı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü

Baba Ocağı ile televizyondaki ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Algı Eke, kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye’nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sergilediği performansla dizinin yayınlandığı dönem sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, iç çamaşırıyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Formda vücuduyla dikkat çeken Eke’nin son halini gören dönüp bir daha baktı. Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Algı Eke’nin çok konuşulan o paylaşımı...