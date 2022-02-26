Aleyna Tilki’nin ilginç tarzı gündem oldu! File çorabının üzerine öyle bir şey giydi ki bakın neye benzetildi…

Aleyna Tilki’nin ilginç tarzı gündem oldu! Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki bu kez tarzıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, file çoraplarıyla kombinlediği tarzıyla adeta görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafa tepki yağarken "Bir şey giymeseydin zahmet etmişsin", "Gençlere ve çocuklara en beter örneklerden" yorumları yapıldı. İşte Aleyna Tilki'nin tepki çeken o paylaşımı...