Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel fena yakalandı! Güneş'in VIP...

Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel fena yakalandı! Güneş'in VIP...

Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel fena yakalandı! Güneş'in VIP...
13.06.2022 10:46

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:02
Alişan’ın yengesi Merve Tektaş...
Magazin 05:56
Işın'dan Gülşen'e: "Kızıma bir...
Magazin 00:16
Kuzey Yıldızı'nın Işıl'ı Twerk...
Magazin 01:02
Serdar Ortaç’ın sahnede zor...
Magazin 00:23
Esra Erol’dan peş peşe...
Magazin 00:03
Melis Sezen siyahlar içinde...
Magazin 00:19
Serel'den olay poz! Görenler...
Magazin 00:43
Hazal Kaya tatil modunu açtı...
Magazin 01:35
Emel Sayın çakmaktan mikrofon...
Magazin 01:13
Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2....
Magazin 00:35
Esra Dermancıoğlu'ndan pencere...
Magazin 01:14
Sibel Can'ın o isimle sarmaş...

Bir süredir Aleyna Tilki’nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel, önceki gün Arnavutköy’deydi. Güneş’in VIP minibüsünü güzel oyuncuya tahsis ettiği görüldü.

Magazin Videoları

Melisa Döngel'in adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk dedikodularına karıştı.




Döngel, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.




Koyu sohbeti bırakıp gazetecilerin yanına gelen oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. "Şu an tatildeyim" diyen Döngel, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatılınca "Benziyorsam ne mutlu bana" dedi.




"Sosyal medyadan gelen eleştirileri umursuyorum" diyen Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz, insanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de pek takmamaya çalışıyoruz, hayatımıza devam edebilmek için" şeklinde konuştu.




'DEVAM ETMİYOR' DEDİ AMA...
Döngel'e aşk hayatı sorulunca, "Şu anda o birlikteliğim devam etmiyor" dedi. Ardından muhabirlerin yanından ayrılarak arkadaşlarının masasına döndü.




Hesabı ödeyen oyuncunun Kadir Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek uzaklaştığı görüldü.




Bu da güzel oyuncunun söylediğinin aksine Güneş'le aşkının sürdüğünün kanıtıydı.

SON DAKİKA