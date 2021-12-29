Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la...
29.12.2021 11:32

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Aleyna Tilki'nin annesinden 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt gecikmedi. Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den gelmiş, Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söylemişti. Öztel'e ilk tepki Bircan Bali'den ikinci tepki ise Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için, "Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından anne Havva Öztel konuştu, bakın ne dedi.

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