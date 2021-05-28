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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yeni imajıyla kendine hayran bıraktı!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yeni imajıyla kendine hayran bıraktı!
28.05.2021 18:41
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yeni imajıyla kendine hayran bıraktı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Havva Öztel, son pozuyla yine çok konuşuldu. Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel'in iddialı imajı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…


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