Haberler Video Magazin Videoları Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel “Özledim” yazıp paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel “Özledim” yazıp paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel “Özledim” yazıp paylaştı sosyal medya yıkıldı!
18.05.2021 11:08
Ana Sayfa 01:36
Akşener'den Erdoğan'a skandal...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 97....
Ana Sayfa 01:11
Dev operasyonun detayları...
Ana Sayfa 00:59
Dimes meyve suyunda şoke eden...
Ana Sayfa 03:12
Borsa güne yükselişle başladı
Ana Sayfa 00:45
Survivor İsmail böyle...
Ana Sayfa 03:25
İBB haftalardır görmezden...
Ana Sayfa 03:36
Elebaşını ölümü PKK'yı...
Ana Sayfa 02:35
ABD Başkanı ateşkesin...
Ana Sayfa 01:02
Dini nikahlı eşi tarafından...
Ana Sayfa 00:32
İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi...
Ana Sayfa 01:06
PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Öztel, son olarak kızı Aleyna Tilki ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Öztel'in "Özledim" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı. Havva Öztel'in yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Öztel'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…


Magazin Videoları