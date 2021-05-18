Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel “Özledim” yazıp paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Öztel, son olarak kızı Aleyna Tilki ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Öztel'in "Özledim" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından "Abla-kardeş gibiler" yorumları yapıldı. Havva Öztel'in yaşı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Öztel'in yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…