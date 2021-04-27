RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısını seslendirdi: "Artık bir single gelir"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısını seslendirdi: "Artık bir single gelir"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısını seslendirdi:
27.04.2021 16:54
Ana Sayfa 01:21
Yargıtay Cumhuriyet...
Ana Sayfa 02:07
Askeri casusluk operasyonu!...
Ana Sayfa 01:27
ÖSYM sınavları ertelendi mi? 2...
Ana Sayfa 01:01
Seyahatta ceza yememek için...
Ana Sayfa 01:05
MSB açıkladı! Şehitlerimizin...
Ana Sayfa 06:39
İki çocuk babası Reşit Baş...
Ana Sayfa 02:09
Tam kapanma öncesi otogarda...
Ana Sayfa 00:33
Hamile kadın gaspçı dehşeti
Ana Sayfa 00:45
Altun'dan ABD'nin skandal...
Ana Sayfa 04:40
Tam kapanmada devlet desteği...
Ana Sayfa 02:54
Banka şubesinde bıçaklı...
Ana Sayfa 01:01
Önce polislerden kaçtı sonra...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısıyla şov yaptı! Sesiyle kızını gölgede bırakan Havva Öztel sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı. Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin kazancının 1 milyon 700 bin TL olacağı yönünde iddialar konuşulurken, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Organ Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği video ile kızını gölgede bıraktı. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Havva Öztel'e, "Artık bir single gelir", "Sen beste yap kızın söylesin", "Bence kızınla bir düet yap" gibi yorumlar yapıldı. Genç görünümü ile dikkat çeken Tilki'nin annesi Öztel'in 43 yaşında olduğunu öğrenenler ise şoke oldu.


Magazin Videoları