Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısını seslendirdi: "Artık bir single gelir"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Orhan Gencebay şarkısıyla şov yaptı! Sesiyle kızını gölgede bırakan Havva Öztel sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı. Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin kazancının 1 milyon 700 bin TL olacağı yönünde iddialar konuşulurken, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Organ Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği video ile kızını gölgede bıraktı. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Havva Öztel'e, "Artık bir single gelir", "Sen beste yap kızın söylesin", "Bence kızınla bir düet yap" gibi yorumlar yapıldı. Genç görünümü ile dikkat çeken Tilki'nin annesi Öztel'in 43 yaşında olduğunu öğrenenler ise şoke oldu.