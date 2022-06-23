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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göz kamaştırdı! Mini elbiseli fit görüntüsüyle gençlere taş çıkardı: “Kim der iki çocuk annesi”

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göz kamaştırdı! Mini elbiseli fit görüntüsüyle gençlere taş çıkardı: “Kim der iki çocuk annesi”
23.06.2022 13:11

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dar mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu ve yine adından söz ettirdi. Öztel'in fit halini görenler "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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