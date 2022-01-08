Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de mi şarkıcı oluyor? Öyle bir paylaşım yaptı ki kızı Aleyna Tilki bir kıskanır

En az Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren bir isim Havva Öztel. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmakta zorlandığı Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle çok konuşulan Öztel bu kez müziğe de el attı. Daha önce de şarkı söylediği paylaşımlar yapan Havva Öztel bu kez Zerrin Özer'in meşhur şarkısı 'Kıyamam'ı seslendirdi. Öztel'in bu paylaşımına 'kızına göz dağı veriyor anlaşılan' yorumları geldi. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı.