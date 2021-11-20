Aleyna Tilki'den olay yaratan poz! Sosyal medyada ti'ye alındı

2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitti. Dubai'den paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ve çölde verdiği pozlarla çok konuşulan şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca sosyal medyada ti'ye alındı.