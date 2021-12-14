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Aleyna Tilki'den bomba istek! 'Evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü!

Aleyna Tilki'den bomba istek! 'Evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü!
14.12.2021 16:15

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Aleyna Tilki 'evlat edinmek istiyorum mümkün mü?' dedi Demet Akalın yine güldürdü! Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran genç şarkıcı bir kez daha ilginç bir paylaşıma imza attı. "Ben evlat edinmek istiyorum. Yasal olarak mümkün mü?" paylaşımında bulunan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'ye yanıt olarak oyuncak bebek fotoğrafı paylaştı ve bir de not yazdı. Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye gelen yanıtı beğenmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

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