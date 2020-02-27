Yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerini takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin klibinde 'Aleyna Baba' imajı ise hayranları tarafından beğenilmedi. Şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibinde kılıktan kılığa girdi. Tilki'nin "Aleyna Baba" hali takipçilerine "Yaşından daha büyük gösteriyorsun" dedirtti.
Popçu Aleyna Tilki, 'Yalan' şarkısına çektiği klipte dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Tilki'ye ABD'li görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti. Dua Lipa ve Jennifer Lopez'le çalışan Yiğit Turhan da klibin sanat yönetmeni oldu.
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