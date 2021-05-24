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Aleyna Tilki yeni imajıyla baş döndürdü!

Aleyna Tilki yeni imajıyla baş döndürdü!
24.05.2021 21:31
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Aleyna Tilki yeni imajıyla baş döndürdü! Müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi ise yeni imajıyla gündem oldu. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde peruk takarak takipçilerinin beğenisini toplayan annesi Havva Öztel'den sonra sürpriz bir paylaşımda bulundu. Saçlarını perçem kestiren Tilki, en az annesinin paylaşımı kadar çok konuşuldu. Ünlü popçunun yeni tarzı, takipçilerini ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin son hali…


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