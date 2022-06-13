Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay!

Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay!

Aleyna Tilki yataktan paylaştı 'dön de ne kaybettiğine bir bak' dedirten kareler olay!
13.06.2022 11:44

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:58
Hababam Sınıfı'nın Semra...
Magazin 01:00
Melisa son halini paylaştı!...
Magazin 05:56
Işın'dan Gülşen'e: "Kızıma bir...
Magazin 03:41
Milyoner’e damga vuran TDK...
Magazin 02:26
Müge Anlı'daki doktor Şevki...
Magazin 00:23
Ece Erken balkondan peş peşe...
Magazin 00:15
Burcu Özberk şezlongdan...
Magazin 00:13
Eski Beşiktaşlı futbolcunun...
Magazin 01:35
Emel Sayın çakmaktan mikrofon...
Magazin 00:35
Mustafa Sandal ile Melis...
Magazin 00:34
Murat Övüç, Türk milletini...
Magazin 04:23
Zeynep Bastık Tolga Akış...

Aleyna Tilki yataktan paylaştı, görenler 'dön de ne kaybettiğine bir bak' demeden geçmedi. Genç şarkıcının yeni paylaştığı kareler olay! Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Melisa Döngel, daha önce Tilki için tahsis edilen VIP minibüsü binerek oradan uzaklaştı ve böylece Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Yaşananların ardından Aleyna Tilki'den Instagram pozları peş peşe geldi görenler, "Dön de ne kaybettiğine bir bak pozları gibi." demeden geçmedi..

Magazin Videoları
SON DAKİKA