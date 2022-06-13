Aleyna Tilki yataktan paylaştı, görenler 'dön de ne kaybettiğine bir bak' demeden geçmedi. Genç şarkıcının yeni paylaştığı kareler olay! Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Melisa Döngel, daha önce Tilki için tahsis edilen VIP minibüsü binerek oradan uzaklaştı ve böylece Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü. Yaşananların ardından Aleyna Tilki'den Instagram pozları peş peşe geldi görenler, "Dön de ne kaybettiğine bir bak pozları gibi." demeden geçmedi..