Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Cesur paylaşımı hayranlarını mest etti

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Cesur paylaşımı hayranlarını mest etti

Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Cesur paylaşımı hayranlarını mest etti
24.08.2021 19:41
Ana Sayfa 00:58
Ezgi Mola kötü haberi sosyal...
Ana Sayfa 01:47
84 ay vadeli 150.000 TL...
Ana Sayfa 00:35
Müslüm Gürses bakın aslen...
Ana Sayfa 01:56
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:40
AB’den Taliban’a çağrı
Ana Sayfa 04:01
Ayı saldırısına uğrayan genç o...
Ana Sayfa 00:23
İkitelli Masko'da panik anları...
Ana Sayfa 01:48
İsrail ile erken seçim...
Ana Sayfa 00:27
Masko Sanayi Sitesi'nde bina...
Ana Sayfa 00:15
30 haftalık hamile olan...
Ana Sayfa 03:02
Hadise ile sevgilisi Mehmet...
Ana Sayfa 00:12
Parkta spor yaparken...

Geçen günlerde Sır adlı parçasının klibini müzikseverlerin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şarkısının tanıtımında bir robotla evlenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Süper mini eteği ile objektif karşısına geçen Tilki'nin tarzı sınıfta kaldı. Öte yandan şarkıcının fotoğrafına photoshop yaptığı da iddia edildi. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...


Magazin Videoları
SON DAKİKA