Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Cesur paylaşımı hayranlarını mest etti

Geçen günlerde Sır adlı parçasının klibini müzikseverlerin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şarkısının tanıtımında bir robotla evlenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Süper mini eteği ile objektif karşısına geçen Tilki'nin tarzı sınıfta kaldı. Öte yandan şarkıcının fotoğrafına photoshop yaptığı da iddia edildi. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...