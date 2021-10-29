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Aleyna Tilki siyah tişörtünün altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medya sallandı…

Aleyna Tilki siyah tişörtünün altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Sosyal medya sallandı…
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Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah tişörtünün altına hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen Tilki, peş peşe yayınladığı pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Tilki'nin pozları tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Terzide kumaş kalmamış" yorumunda bulundu. Öte yandan Aleyna Tilki'nin makyajsız hali dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o pozları...

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