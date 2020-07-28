Aleyna Tilki şiddet mi gördü? Son olarak Kadir Güneş ile aşk yaşayan 20 yaşındaki Tilki'den şok sözler

28.07.2020 10:33

Aleyna Tilki, son olarak modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamış ve geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum tatiline Güneş ile çıktığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 20 yaşındaki Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Aleyna Tilki, son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkında da, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'teydi. Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan şarkıcı, "Ben de fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" dedi.

Tilki, güzellik merkezinde kaşlarına ve ayaklarına bakım yaptırdı.

AYDIN HAMZA