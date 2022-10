Attığı her adımla, söylediği her sözle, yaptığı her paylaşımla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda, yeni şarkısının sızdırıldığını açıklamış, 'düşmanlarım var' demişti. Tilki yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Twitter hesabından yaptığı 'Hepinizi Allah'a şikayet ettim' paylaşımıyla kısa sürde olay yaratan Tilki'nin hedefinde kimler var merak konusu oldu. İşte haberin detayları...