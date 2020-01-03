Aleyna Tilki göğüs dekolteli mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı: Sana kırmızı çok yakışıyor 03.01.2020 17:46

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş'in modacı ablası Gülnur Güneş tarafından hazırlanan kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle yeni yıla girdi. 29 yaşındaki Aleyna Tilki, görümcesinin hazırladığı kırmızı elbisesi ile çekildiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Tilki, yine sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi. İşte her hareket ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olmayı başaran Aleyna Tilki ve diğer ünlülerin çok konuşulan yılbaşı kıyafetleri...

Aleyna Tilki kırmızı göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile sosyal medya gündeminde! 19 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adım ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda Kadir Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Tilki, yeni yılı görümcesinin hazırladığı kırmızı mini elbisesi ile karşıladı. Aleyna Tilki'nin göğüs dekolteli mini elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu.