Aleyna Tilki dünya listesinde!

Genç popçu Aleyna Tilki, dünya starı olmak için önemli bir adım attı. Aleyna Tilki'nin ‘Real Love’ şarkısı 36 ülkede müzik listelerine üst sıradan girdi.
Genç popçu Aleyna Tilki, dünya starı olmak için önemli bir adım attı. Aleyna Tilki'nin ‘Real Love’ şarkısı 36 ülkede müzik listelerine üst sıradan girdi.
Genç popçu Aleyna Tilki, eleştirilere kulak tıkayıp yoluna bakmaya devam ediyor. Tilki, Amerikalı DJ Dillon Francis'in "Happy Machine" albümünde şarkı söyledi.
'Real Love' isimli şarkı görücüye çıktı. Tilki, 36 ülkenin müzik listelerine üst sıradan girerek adını dünyaya duyurmaya başladı.
Aleyna Tilki, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.