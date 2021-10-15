Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki dünya listesinde!

Aleyna Tilki dünya listesinde!

Aleyna Tilki dünya listesinde!
15.10.2021 10:58
Ana Sayfa 00:24
Korkulan oldu! Hande Erçel ve...
Ana Sayfa 02:59
Demet'ten sonra harekete...
Ana Sayfa 00:13
Burak Sergen ihaneti...
Ana Sayfa 00:17
Destan dizisi ilk tanıtımı...
Ana Sayfa 03:08
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Ana Sayfa 00:17
Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim...
Ana Sayfa 00:24
Evinde eşi öldürülen kayıp...
Ana Sayfa 01:47
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la...
Ana Sayfa 02:09
Türkiye’de kış sert geçebilir
Ana Sayfa 01:37
Erdoğan'dan önemli kabul
Ana Sayfa 00:58
Teşkilat 18. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 02:14
FOX TV’de porno rezaletinden...

Genç popçu Aleyna Tilki, dünya starı olmak için önemli bir adım attı. Aleyna Tilki'nin ‘Real Love’ şarkısı 36 ülkede müzik listelerine üst sıradan girdi.

Magazin Videoları

Genç popçu Aleyna Tilki, eleştirilere kulak tıkayıp yoluna bakmaya devam ediyor. Tilki, Amerikalı DJ Dillon Francis'in "Happy Machine" albümünde şarkı söyledi.

'Real Love' isimli şarkı görücüye çıktı. Tilki, 36 ülkenin müzik listelerine üst sıradan girerek adını dünyaya duyurmaya başladı.

Aleyna Tilki, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

SON DAKİKA