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Aleyna Tilki dansa doymuyor! Önce çatıda ardından odada böyle oynadı...

Aleyna Tilki dansa doymuyor! Önce çatıda ardından odada böyle oynadı...
09.01.2022 00:05 - Son Güncelleme: 09.01.2022 00:15

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Aleyna Tilki dansa doymuyor! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Instagram'da 2,7 milyon takipçi sayısına ulaşan Tilki, önce çatıda sonra odada dans etti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı 'Dünya starı olacakken ziyan oldu!' diyerek Tilki'yi eleştirdi. İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan dans performansı ve gelen tepkilerden bazıları...

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