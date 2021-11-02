Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den Cadılar Bayramı paylaşımlarıyla olay oldu! Dekolteyi gören ‘bu kadarına da pes artık’ dedi

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den Cadılar Bayramı paylaşımlarıyla olay oldu! Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, başrolünde yer aldığı Rust filmi setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin de tüm dünyada uzun süre gündem olan korkunç olayın ardından Halyna Hutchins için duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ireland Baldwin'in acısı kısa sürdü. Ünlü model, Cadılar Bayramı'nı es geçmedi ve oldukça iddialı kostümüyle paylaşımlar yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi.